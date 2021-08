Whatsapp, arrivano foto e video 'usa e getta' che si autodistruggono: ecco come fare

Era stata annunciata ed ecco che arriva su Whatsapp la novità dei messaggi con foto e video che si autodistruggono. La nuova funzione, che si attiva con l'ultimo aggiornamento, consente di far sparire i messaggi dopo la prima visualizzazione. Foto e video possono avere l'opzione 'usa e getta'.

Leggi anche > Bonus tv, fino a 100 euro di incentivi per acquistare televisori o decoder di nuova generazione

Whatsapp, la novità

Il tutto «per una maggiore privacy», spiegano dalla piattaforma di messaggistica. I file mandati, scegliendo la funzione "visualizza una sola volta" non saranno salvati nelle Foto o nella Galleria del destinatario. Se chi le ha ricevute, poi, non apre foto o video entro 14 giorni dall'invio la disponibilità del file multimediale scadrà e non sarà più possibile vederle.

Whatsapp, la novità

Mark Zuckerberg aveva pre-annunciato a giugno l'arrivo di una nuova funzionalità per la chat di messaggistica. E ora, è arrivata via Twitter la conferma che la funzione 'View Once' è stata inclusa nell'aggiornamento dell'app per iOS e Android. Si tratta di un'opzione con cui inviare foto e video che scompaiono dopo che il destinatario li ha aperti per la prima volta. I contenuti multimediali di View Once sono protetti dalla crittografia end-to-end, quindi non rintracciabili né da utenti terzi, hacker o dalla stessa WhatsApp. Inoltre, non vi è la possibilità di effettuare uno screenshot. Le immagini e i filmati 'View Once', da vedere una volta, sono contraddistinti dall'icona con il numero 1 al loro fianco.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Agosto 2021, 18:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA