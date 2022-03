I tweet di Davide contro Golia

Come in ogni storia che si rispetti, anche in questa guerra c'è un eroe, che come Davide lotta per sconfiggere il suo Golia, ed è il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Le sue armi più forti? I social media. Ma chi c'è dietro a questo abile comunicatore che ha conquistato il mondo? Tutto ha inizio una decina di anni fa, quando da attore decide di far nascere la casa di produzione Kvartal95 con un gruppo di amici e sceneggiatori. Nel 2015 creano la serie Netflix Servitore del Popolo, in cui Zelensky interpreta un maestro che diventa Capo di Stato e a seguire fondano l'omonimo partito populista, vincendo poi le elezioni. Ora circa quaranta persone, un tempo producer e autori, fanno parte dello staff presidenziale e ogni giorno lavorano al fianco di Zelensky, il leader con la maglietta verde da soldato semplice, l'attore ormai diventato eroe nazionale che sfida la Russia a colpi di post e tweet. Tanto di cappello a questo team che rischia la vita e che lavora h24 per far vedere al mondo cosa sta succedendo in Ucraina, con una comunicazione perfetta che ha creato un forte consenso internazionale. Così, quando la propaganda russa prova a far circolare fake news, come la fuga all'estero del presidente Zelensky, lui scende in strada e si filma davanti a Palazzo Mariinskij, dicendo io sono qui, non mollo. Da una parte il coraggio, dall'altra un Putin ripreso dal lato del tavolo più lontano da tutti, sempre più solo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Marzo 2022, 06:37

