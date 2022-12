Lensa Ai, esplode il fenomeno delle foto trasformate in avatar. Ma fate attenzione

Sui social è un tripudio di ritratti creati con l’intelligenza artificiale: grazie alla app Lensa Ai, è esploso il fenomeno “guarda come sarei, se fossi un fumetto”. Attraverso l’uso di un potente algoritmo, la app modifica (a pagamento) delle foto ritratto inviate dall’utente e le trasforma in avatar, disegni futuristici, modificandoci in astronauti, elfi dei boschi, principesse e santoni.

Quello che un tempo si faceva con il tasto “sketch” di Photoshop, ora è un gioco di massa a cui è difficile resistere. Ma il magazine americano “ArtNews” dà l’allarme: «Attenzione, Lensa sta usando le vostre immagini per allenare la propria intelligenza artificiale. Infatti le foto potranno essere usate da Prisma AI, la società dietro Lensa, per far crescere il Neutral Network dell’Ai». In pratica gli utenti stanno pagando consapevolmente per l’implementazione su scala mondiale di un cervello che in futuro riuscirà da zero a creare volti umani sempre più realistici.

La simpatica influencer @camihawke denuncia su Instagram: «L’ho provato per curiosità: ne vale la pena? Assolutamente no. Dovevo provarlo perché sono gemelli schiava del marketing? Assolutamente sì». Ma poi cancella il post. Come quando in gita ti fai fare la caricatura da un’artista ambulante, e finito l’entusiasmo iniziale ti ritrovi in mano un disegno tremendo, con la faccia deformata in un sorriso sbieco, e pensi “bella schifezza”. Ma tanto ormai l’hai già pagato.

