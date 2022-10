In Italia 4 giovani donne su 10 non lavorano. Quelle che lavorano guadagnano meno rispetto ai colleghi uomini

di Maddalena Messeri

In Italia 4 giovani donne su 10 non lavorano. Quelle che lavorano guadagnano in media il 30% in meno rispetto ai colleghi uomini e hanno più difficoltà ad avere risparmi in banca. Non stiamo parlando di un cliché ma di una grave disuguaglianza sociale, figlia di un retaggio arcaico che ha sempre disegnato la donna come inabile a certe mansioni, specialmente se finanziarie. Donne e denaro è ancora un tabù? Nient'affatto: a ribaltare questo stereotipo ci pensa la community Rame Platform, attraverso social, newsletter e podcast dedicati. Su Instagram il profilo è @rame.platform e parla apertamente di soldi, di come trovare fiducia nelle proprie capacità fino a tecniche per risparmiare, grazie ad app come Monefy, MoneOn, Fleur e Money Manager. Ci hanno insegnato che parlare di soldi è maleducazione, ma non saperli gestire è ben peggio. La fondatrice Annalisa Monfreda, già direttrice di Donna Moderna, consiglia: Il primo passo è avere un lavoro e continuare ad avercelo anche quando, con la nascita di un figlio, sembra conveniente' restare a casa. Il secondo passo è gestire' i propri soldi e non limitarsi a vederli entrare e uscire dal conto. Gestirli significa porsi obiettivi di medio e lungo periodo e studiare strategie (anche finanziarie) per raggiungerli. Ricapitolando: l'importante è avere uno stipendio e puntare ad un benessere economico durevole, che garantisca l'indipendenza dunque il nostro bene più prezioso: la libertà.

@maddai_



Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Ottobre 2022, 09:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA