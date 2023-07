Samsung lancia i nuovi smartphone ​Galaxy Z Flip5 e Samsung Galaxy Z Fold5

di Elena Fausta Gadeschi

Rivoluzione in casa Samsung con la nuova serie di smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Flip5 e Samsung Galaxy Z Fold5. Pre-ordinabili a partire dal 26 luglio, con disponibilità generale a partire dall’11 agosto, i due modelli, proposti in diverse colorazioni, evolvono il concetto di mobile pieghevole grazie alla nuova cerniera Flex Hinge dal rinnovato design, più solido e proporzionato, alle funzionalità della fotocamera, tra cui la modalità FlexCam che permette di effettuare scatti da diverse angolazioni, e all’ottimizzazione della batteria, alimentata da un processore di ultima generazione.

Il nuovo modello Samsung Galaxy Z Fold5.

Due telefoni dalle caratteristiche simili, ma rivolti a due pubblici diversi. Da una parte il Samsung Galaxy Z Flip5, ideale per i più giovani grazie alla sua forma compatta, che consente di essere tenuto nella tasca posteriore del jeans senza correre il rischio di perderlo. Grazie ai Widget, gli utenti possono controllare le previsioni meteo, le riproduzioni musicali e ascoltare la musica preferita con Controller Musicale oppure rimanere sempre aggiornati sul mercato azionario tramite il widget di Google Finanza. Semplicemente pizzicando lo schermo, si potrà attivare la Visualizzazione Multi Widget che offre la possibilità di dare un’occhiata a tutti i Widget e passare immediatamente da uno all’altro. Inoltre, è possibile controllare le notifiche e accedere alle Impostazioni rapide per Wi-Fi o Bluetooth con estrema facilità. Senza nemmeno dover aprire il dispositivo si può scorrere la cronologia delle chiamate per richiamare quelle perse e rispondere ai messaggi utilizzando la funzionalità Risposta rapida tramite una tastiera QWERTY completa e avendo la piena visibilità dello storico delle chat.

La funzione Multischermo del Samsung Galaxy Z Fold5.

Dall'altra parte, ancora più professionale, il Samsung Galaxy Z Fold5, ideale per chi è abituato a lavorare con lo smartphone – dagli influencer ai creativi, dai giornalisti a chiunque abbia esigenza di seguire conference call da remoto.

Contestualmente, il colosso di hi-tech lancia i nuovi smartwatch Samsung Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic e il nuovo Samsung Galaxy Tab S9, più resistente ad acqua e polvere, con display super luminoso, processore di ultima generazione ed esclusiva S Pen. Con la funzione Multischermo si possono visualizzare fino a tre app, disposte come una griglia organizzata di finestre facilmente regolabili. In questo modo è possibile eseguire ricerche su un browser, richiamare un’immagine dalla Galleria Samsung e annotare idee su Samsung Notes, tutto simultaneamente in un’unica schermata. Oppure, con la Visualizzazione Popup, le app si aprono come finestre mobili, mentre la schermata home rimane visibile sullo sfondo.

