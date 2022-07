Lenovo celebra la settima generazione di Yoga Slim con un'opera digitale unica realizzata da Giuseppe Lo Schiavo

Lenovo ha presentato in Spazio Lenovo la collaborazione esclusiva con l’artista internazionale Giuseppe Lo Schiavo, in arte Glos, in occasione dell’arrivo in Italia della settima generazione di Yoga Slim: la serie di PC notebook premium progettata per le nuove esigenze dei content creator che combina potenza e flessibilità, con prestazioni ottimizzate da Lenovo A.I Engine+, per la gestione intelligente della produttività on-the-go.

Dalla sperimentazione fra tecnologia e arte digitale e dalla combinazione delle più recenti innovazioni nel personal computing con la creatività, è nata un’opera d’arte unica e irripetibile realizzata interamente con Yoga Slim 7i Pro X.

“Sono riuscito a creare l’opera Henosis grazie alle altissime prestazioni del notebook Yoga Slim 7i Pro X che mi ha permesso di lavorare lontano dallo studio, tra Londra, Milano e Atene senza compromessi in termini di batteria e prestazioni. L’opera è composta da più di 16 milioni di poligoni e 2GB di textures ad altissima risoluzione, 32 luci fotometriche e 1500 frames totali ad altissima risoluzione di 4K. Un’opera digitale, un’animazione di più di 60 secondi che solo poco tempo fa sarebbe stato impossibile da realizzare interamente con un notebook portatile”, ha dichiarato Giuseppe Lo Schiavo.

Henosis, il concept dell’opera

La scienza e i progressi tecnologici stanno plasmando la nostra esperienza su questo pianeta e svolgono un ruolo senza precedenti nella definizione della nostra civiltà contemporanea. Ci stiamo evolvendo accanto alla tecnologia, e il processo è mutualistico. L’opera si manifesta come viaggio metafisico tra passato e presente, un omaggio verso alcuni dei progressi tecnologici, scientifici e computazionali dell’ultima decade. Dalla mappatura genetica, all’intelligenza artificiale fino alla ricostruzione dell’immagine di un buco nero, la tecnologia definisce il presente e ridisegna il futuro.

L'uomo è tecnologia e sta co-evolvendo con essa in una sorta di simbiosi biologica, sociale e culturale. Il titolo dell’opera, Henosis, dal Greco antico, “unione”, si riferisce proprio alla “simbiosi” della nostra specie con la tecnologia. Una special edition in 25 copie in regalo ai fan di Yoga Slim L’opera unica sarà disponibile come NFT in limited edition per i fan di Yoga Slim che acquistano per primi la settima generazione di PC notebook in Spazio Lenovo. Solo acquistando Yoga Slim 7i Pro X, Yoga Slim 7 Pro X o Yoga Slim 7i Carbon sarà possibile ricevere gratuitamente una copia unica della speciale edizione limitata di 25 copie in formato NFT. Per accedere alla wishlist e sapere in anteprima la data di arrivo dei nuovi Yoga Slim, è necessario registrarsi sulla pagina dedicata https://spaziolenovo.com/yoga-slim-henosis/ La data evento sarà comunicata in anteprima ai fan di Yoga Slim in modo da poter essere tra i primi 25 potenziali possessori di Henosis. Henosis sarà certificata su blockchain Polygon. “Siamo entusiasti di celebrare 10 anni di innovazione di Yoga con un’opera d’arte digitale unica, realizzata da un artista italiano di fama internazionale come Glos, che ha scelto Yoga Slim 7i Pro X per raccontare l’unione fra creatività e tecnologia”. Ha commentato Pietro Parodi, Communication Manager di Lenovo in Italia.

“Oggi è cambiato il modo di fruire i contenuti, crearli e collezionarli. È questo il punto di partenza da cui nasce Yoga Slim, perché la nuova generazione di content creator sia libera di esprimersi, trovare soluzioni e nuove forme d’arte grazie alla tecnologia smarter di Lenovo”. La settima generazione Yoga Slim Nel 2012 Yoga ha aperto la strada all’uso multimodale del PC introducendo il concetto di convertibile nel mercato mondiale, ampliandosi con dispositivi sempre più premium per il mondo consumer e diversi form factor tra cui notebook ultra-slim, desktop, Chromebook e tablet. La settima generazione di Yoga Slim è progettata per un’esperienza di alto livello, con il supporto di Lenovo X Power (disponibile su Yoga Slim 7i Pro X, Slim 7 Pro X), un nuovo set di funzionalità per ottenere miglioramenti nelle prestazioni e Lenovo PureSight Display, uno standard di funzionalità per un’esperienza visiva certificata Eyesafe estremamente realistica.

Yoga Slim è oggi sinonimo di prestazioni e portabilità, una lineup di PC notebook premium che incontra le nuove modalità di fruizione e creazione dei contenuti grazie a una serie di funzionalità intelligenti comprese nel pacchetto Lenovo A.I. Engine+.

Queste funzionalità di IA possono anticipare le esigenze di potenza o carica necessarie all’utente, mentre Lenovo Intelligente Sense e Integrated Security – anch’essi parte di Lenovo A.I. Engine+ - contribuiscono a prolungate sessioni di lavoro o divertimento sui PC Yoga senza interruzioni. I modelli ultra-slim della nuova generazione, caratterizzati da un design estremamente confortevole dai bordi arrotondati, saranno disponibili da settembre in Italia: Yoga Slim 9i da 14”, laptop certificato carbon neutral[1], rivestito in 3D Glass, design premium leggero e sottile solo 14,99mm, integra un display touchscreen OLED Pure Sight in 16:10 fino a 4K (opzionale) e processori Intel® Core Gen 12 con certificazione Intel® Evo™ e 4 speaker Bowers and Wilkins; in Italia sarà disponibile a partire da 1899,00 euro. Yoga Slim 7i Pro x e Yoga Slim 7 Pro X, progettati per creare contenuti da ovunque grazie a Lenovo X Power, integrano la nuova generazione di processori Intel® Core o AMD Ryzen con grafiche NVIDIA GeForce, Intel Iris Xe o AMD Radeon. Display 3K Lenovo PureSight da 14,5” per la massima accuratezza del colore, maggior numero di pixel e refresh rate più veloce.

Le prestazioni di questo PC sono ottimizzate da Lenovo A.I. Engine+ per la produttività da ovunque; in Italia sarà disponibile a partire da 1399,00 euro e 1599,00 euro. Yoga Slim 7i Carbon è un laptop estremamente leggero (meno di 1kg) realizzato in magnesio, materiale utilizzato anche in ambito aerospaziale, e irrobustito da un multistrato in fibra di carbonio. Caratteristiche di estrema portabilità associate a processori Intel® Core Gen 12 generazione e display 2.5K Lenovo PureSight con touchscreen (opzionale) e certificazione Low Blue Light TÜV Hardware. In Italia sarà disponibile a partire da 1399,00 euro.

Il programma CO2 Offset per Yoga I nuovi Yoga saranno disponibili con il servizio CO2 Offset Service di Lenovo incluso. Il servizio verificato tiene conto delle emissioni medie di carbonio associate al dispositivo, dalla produzione alla spedizione e per l’intero ciclo di vita medio (fino a 5 anni) del prodotto. Questo servizio supporta i progetti delle Nazioni Unite per contrastare il cambiamento climatico a garanzia dell’impatto e dell’integrità dei progetti ambientali. I nuovi Yoga sono disponibili con il servizio Premium Care 2 anni on-site per un’esperienza ancora migliore con il proprio PC. Il servizio include il trattamento prioritario, supporto personalizzato hardware e software da parte di esperti, controlli annuali dello stato di salute del PC, e tanto altro.

È inoltre attivo il programma Affidabilità Garantita per i prodotti consumer; fino al 31 marzo 2023 Lenovo rimborsa il costo di acquisto di PC, tablet e monitor in caso di guasto tecnico entro i primi 365 giorni dalla data di acquisto. Il programma prevede, oltre alla riparazione del prodotto in garanzia, il rimborso fino a un massimo di 1.000 euro per tutti i prodotti consumer. Per maggiori informazioni: https://lenovopromotions.com/affidabilita/it-IT

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Luglio 2022, 21:42

