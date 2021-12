La serata evento 2031: Italian Tech Awards, consegnati 18 premi corporate alle migliori startup italiane

Emozione, ottimismo e futuro al centro della serata dedicata agli Italian Tech Awards. Intitolata 2031, la grande notte dell’innovazione italiana si è svolta alla Triennale di Milano e ha visto la consegna di 18 premi corporate alle migliori startup italiane, l’elezione dell’Italian Tech Person of the Year e lo show con Sara Ferrari, Big Mama e Coez.

Grazie a un montepremi di oltre un milione di euro e decine in investimenti, decine di startup hanno trasformato la loro idea in una vera e propria impresa.

Sul palco un network eccezionale di attori dell’innovazione, multinazionali, grandi aziende, imprenditori, visionari, filosofi, artisti, performers, musicisti, cantanti, designer, architetti e ricercatori. Tutti a sostenere le nuove idee italiane. Si sono scoperte così le migliori startup, scelte tra oltre 600 application inviate alla piattaforma di Premi 2031, e le loro idee per cambiare il mondo. 2031 è un premio di premi dedicato a chi ha avuto il coraggio di vedere il futuro e ha voluto il cambiamento.

«L’Italia è la startup nation europea. In un anno straordinario una risposta strepitosa da parte del mondo dell’innovazione italiana. 2031 ha premiato e promosso decine di startup che sono accompagnate dal network di grandi aziende che ci sostengono potranno davvero cambiare l'immaginario dell’Italia per un vero impatto sociale, economico e culturale. Una rivoluzione anagrafica» ha dichiarato Cristiano Seganfreddo, Presidente e Direttore di 2031.

La serata è stata condotta da Cristiano Seganfreddo, Presidente e Direttore di 2031, Riccardo Luna, Direttore di Italian Tech de La Repubblica, ed Eleonora Chioda, Direttore di Millionaire, grazie alla gentile e attiva partecipazione di Triennale Milano. Nel corso dell'evento è avvenuta anche l’elezione della Italian Tech Person of the Year, la persona che nel 2021 ha utilizzato la tecnologia nel modo migliore per realizzare il suo sogno.

In sala, i tre finalisti scelti attraverso una selezione che ha visto le candidature ricevute online, trasformate in una top ten da una giuria tecnica di 100 innovatori. La top ten è stata votata per tre giorni sulla piattaforma Skyvote per scegliere i tre finalisti, che nel corso della serata si sono raccontati e sono stati nuovamente votati dal pubblico in sala, dagli spettatori dello streaming e dalla giuria tecnica per arrivare al vincitore assoluto.

Di seguito tutti i premi consegnati.

Per il Premio speciale Dall’Idea all’Impresa, Salvatore Majorana, Direttore di Kilometro Rosso e manager dei fondi Eureka! e Cysero, ha proclamato come vincitore BonusX. La piattaforma per scoprire e richiedere, in modo semplice e veloce, le agevolazioni a cui si ha diritto, “per aver portato sul mercato una soluzione capace di raggiungere una vasta fetta della popolazione, favorendo i più fragili e coloro che più necessitano di assistenza e, al contempo, per il prezioso contributo nel migliorare l’efficenza della Pubblica Amministrazione nella realizzazione dei propri scopi”. Con una menzione speciale a Nanomnia, la startup che attraverso bio-nanotecnologie microplastic-free per l’agricoltura, permette una migliore performance attraverso minor dosaggio ed elevata sostenibilità, “per il contributo nel contrasto all’inquinamento da microplastiche, grazie ad avanzate tecniche di incapsulamento ottenute tramite un attento utilizzo di bio e nanotecnologie, Nanomnia merita la Menzione della Giuria del Premio speciale Dall’Idea all’Impresa come riconoscimento della proposta di valore, incoraggiamento e auspicio di un percorso di successo nella piena attuazione del suo modello di business”.

Come vincitore della seconda edizione del Premio speciale 2030 Social Impact Inclusion of All è stato decretato BonusX, la piattaforma per scoprire e richiedere, in modo semplice e veloce, le agevolazioni a cui si ha diritto. Giorgiana Notarbartolo, in qualità di fondatrice di 2030 Social Impact Special Prize, ha commentato: “entrambi il Selection Committee e la Giuria di 2030 Social Impact hanno riconosciuto l'impatto sociale della startup, e la scalabilità della stessa grazie all'utilizzo di tecnologia e nuovi modelli organizzativi. BonusX è una startup innovativa che affronta la sfida dell'enorme burocrazia che i cittadini italiani, e non solo, devono sostenere per ottenere i supporti finanziari e i servizi a cui hanno diritto. Solo in Italia, sono più di 9 milioni le persone che potrebbero beneficiare di diversi tipi di bonus e agevolazioni fiscali per cui BonusX ha tecnologie atte a semplificare le interazioni tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione. Ringraziamo tutti i partecipanti e partners del premio fiduciosi del successo e impatto del vincitore, BonusX!”.

Per il Premio Speciale Accenture, Sandro Bacan, Accenture Innovation Lead, ha riconosciuto come vincitore Develhope, startup che combatte la disoccupazione giovanile nel Sud Italia fornendo skill per diventare software developer, dichiarando: “per accelerare sull’innovazione digitale servono capitali e competenze, mentre sul primo ci sono diversi segnali di ripresa (basti pensare alle risorse pubbliche che si stanno mobilitando con Il PNRR), il gap di competenze digitali rimane ancora elevato, per questo motivo abbiamo deciso di dare il nostro riconoscimento a Develhope, una realtà che supporta lo sviluppo di nuove competenze facendo leva su un modello a piattaforma facilmente scalabile. Essendo, inoltre, questa iniziativa dedicata in prima battuta ai talenti del mezzogiorno crea grande inclusione sociale”.

Enrico Mercadante, Responsabile per l’Innovazione, le Architetture e la Digital Transformation per il Sud Europa di Cisco Italia, ha annunciato come vincitore del Premio Speciale Cisco la startup AllKnowYou, un sistema di analisi delle conversazioni clienti-azienda al fine di proporre le migliori attività di Next Business Action. Enrico Mercadante ha affermato: “la collaborazione con 2031 ogni anno arricchisce il valore di Innovation Exchange, la rete che abbiamo creato in questi ultimi anni per connetterci e collaborare con l’ecosistema delle startup italiane. In questa edizione abbiamo deciso di premiare la startup Digitiamo: in un contesto dove il valore e la qualità della Customer Experience risultano fondamentali per migliorare la relazione tra i brand ed i consumatori, la soluzione di Digitiamo si inserisce perfettamente in questo quadro, valorizzando le piattaforme di Cisco. Siamo certi che ne potranno nascere proficue collaborazioni di innovazione e integrazioni per le nostre tecnologie e per il business dei nostri clienti”.

Paolo Lobetti Bodoni, Managing Partner EY Consulting Italia, ha annunciato come vincitore del Premio Speciale EY, Ipervox, una soluzione che semplifica la realizzazione di applicazioni vocali (skill) rendendole accessibili anche a chi non ha competenze di programmazione informatica. Paolo Lobetti Bodoni ha commentato: “crediamo che il paradigma Vocal sia uno dei prossimi big trend a livello mondiale in ambito digital, visto il suo crescente utilizzo in ambiti differenti come a esempio gli assistenti vocali negli smartphone, gli smart speaker nelle abitazioni e gli assistenti vocali in auto abilitatori di un importante mercato. Con questo riconoscimento vogliamo premiare Ipervox, il suo fondatore Juxhin Radhima e il suo team, per l’interessante soluzione tecnologica sviluppata che meglio ha saputo cogliere i mega trend emergenti di mercato e che ricerchiamo nelle idee imprenditoriali: risoluzione di un problema di mercato reale grazie alla nascita di sempre maggiori casi di applicazione innovatività e utilizzo delle nuove tecnologie per abilitare nuovi modelli di business traduzione pratica di un’idea a supporto di una migliore esperienza per gli end-user”.

Gea Politi, Publisher e Direttrice di Flash Art ha conferito Il Premio speciale Flash Art ad Archygram, startup che si propone di rendere automatico e veloce il processo di rilievo architettonico attraverso l’intelligenza artificiale; commentando: “lo straordinario patrimonio culturale ed artistico è fatto di piccoli centri e borghi, spesso sconosciuti o poco valorizzati. Archygram è in grado di fornire strumenti evoluti e consapevoli per creare un cambio epocale nella promozione del territorio grazie ad una tecnologia avanzata ma di facile applicazione, che permetterà di cambiare la geografia valoriale italiana e non solo. Tecnologia, cultura, contemporaneità si integrano perfettamente con i valori di Flash Art”.

Per il Premio Speciale Fondazione Marzotto è stato decretata come vincitrice Senex, una piattaforma che mette in contatto dei “Nipoti in affitto” certificati con i Senior (over 60) per educarli e supportarli digitalmente. Veronica Marzotto, Presidente di Fondazione Marzotto ha commentato: “Senex è un progetto con un potenziale di realizzazione rapido e relativamente facile, una buona scalabilità, una dimensione educativa che risponde a un bisogno reale, diffuso e in crescita, e porta con sé un importante effetto di inclusione. Ha la capacità di integrare diversi modi di comunicazione sociale, da quella digitale a quella ‘porta a porta’, inoltre ha un articolato impatto sociale”.

