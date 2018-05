Unarivoluzionaria, una protesi hi-tech che può davvero cambiare il mondo, in più anche più economica di quelle attuali: una mano che piega le dita e può afferrare oggetti con un'efficienza pari al 90% di quella di una mano naturale e non richiede bisturi. La mano, che si chiamain onore di Hannes Schmidl, è nata in Italia nel Rehab Technologies Lab, il laboratorio congiunto nato nel dicembre 2013 dalla collaborazione tra l'Inail e l'Istituto italiano di tecnologia (Iit), ed è stata presentata oggi a Roma, nell'incontro organizzato proprio da Inail e Iit.