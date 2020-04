Fonte Verificata, attenti al portale di bufale che in apparenza sembra un sito di 'debunking'

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Aprile 2020, 11:11

Oggi, 1 aprile, è piuttosto probabile il rischio di imbattersi in veri e propri pesci d'aprile: c'è chi, per gioco o in malafede, diffonderàprovando a farle passare per vere e tutti gli utenti sui social dovranno 'aguzzare' il loro spirito critico. Da qualche giorno, tuttavia, è stato lanciato un portale,, che solo in apparenza, ovvero di analisi e studio delle fonti per comprovare la verità di una notizia.Occorre fare molta attenzione:, infatti, pur riprendendo ladi un noto sito di, fa esattamente l'opposto del portale lanciato da Michelangelo Coltelli. Dietro, infatti, c'è, un romano molto noto sul web sia per aver lanciato il sito satirico 'Il Corriere del Corsaro', sia per aver realizzato diversi video in cui interpreta vari personaggi ispirati a fatti di cronaca. E lo fa 'avvelenando i pozzi', puntando sull'ingenuità di molti utenti troppo creduloni.L'idea diè quella di fare il verso ai siti di debunking, con la stessa identica grafica di Butac. In realtà, però, tutto quello che fa questo nuovo portale ècon l'autorità e la precisione dei 'debunker'. Qualche esempio: vengono fatte passare per vere le notizie secondo cui Angela Merkel sarebbe la figlia di Adolf Hitler (ma la cancelliera tedesca è nata nove anni dopo la morte del 'Führer') o che lo scudetto per la stagione 2019-20 sia stato assegnato d'ufficio alla Lazio, mentre vengono fatte passare per false la positività al coronavirus di Boris Johnson (che lo ha annunciato venerdì scorso in un video) o le feste in strada a Pozzuoli dei giorni scorsi (altro fatto assolutamente vero).In un vero e proprio 'far west' come è quello del web e dei social, distinguere il vero dal falso, per l'utente medio, diventa sempre più complicato. In questo caso, però, la linea guida è semplice: se vi imbattete in un contenuto di, la verità è sempre l'opposto di quanto suggerito da questo nuovo portale di disinformazione.