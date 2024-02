Nuovo digitale terrestre, cosa cambierà da settembre? La Rai trasmetterà con lo standard Dvb-T2:

di Redazione web

A partire dal 1° settembre la Rai comincerà a trasmettere con lo standard Dvb-T2, che completa la transizione verso la tv digitale terrestre. A confermarlo è stato Stefano Ciccotti, direttore tecnologico Rai: «Confermo il passaggio di un multiplex Rai al Dvb-T2 a settembre - ha detto - È stato firmato il nuovo contratto di servizio».

Nuovo digitale terrestre, cosa fare

Un passaggio tecnico, è stato evidenziato, che rischia di non essere indolore.

Dai dati di Auditel e Censis diffusi a giugno emerge infatti come il 64,8% delle famiglie sia adeguato alla nuova tecnologia con almeno una tv ma il 56,9% non lo sia ancora. Come sapere se il proprio apparecchio tv è compatibile? Per fare un'ulteriore verifica basta cercare nel menu principale la voce «Sintonizzatore digitale»: se è presente la dicitura DVB-T2 HEVC/H265 allora il TV è compatibile.

Se non lo è sarà necessario collegarlo a un decoder per il digitale terrestre DVB T2.

Switch off

Rientano nel novero dei canali Rai che rientreranno nello switch off quelli trasmessi nel MUX B. Ovvero 15 canali. Ecco quali.

RAI 1 HD

RAI 2 HD

RAI 3 HD

RAI 4

RAI 5

RAI Premium Hd

RAI Scuola

RAI Play

RAI Radio 2 Visual

RAI Play Sound

RAI Gulp HD

RAI Yoyo HD

RAI Storia HD

RAI Sport HD Test HEVC

RTV San Marino

Le prime tre saranno centrali nella fase sperimentale. Poiché sono trasmessi in simulcast fungeranno da base per comprendere quali variazioni tecniche si prospettano dal punto di vista dell'efficienza e della qualità della trasmissione.

