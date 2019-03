Cheese Challenge, sottilette in faccia ai bambini: la nuova moda social che fa arrabbiare le mamme

Bird Box Challenge

The cheese challenge ft Delilah 🧀 pic.twitter.com/19XlnHxzA8 — 98 🦋 (@NaniV98) March 5, 2019

È esplosa la. Su twitter è già un vero e proprio boom, con tantissimi video dove. Un gioco divertente e tutto sommato non pericoloso, che ha scatenato l'ilarità della rete.dove, sulla scia del film interpretato da Sandra Bullock, i protagonisti camminano o guidano con una benda sugli occhi rischiando la vita. O di altri contest nati sul web come il, mordere le capsule di detersivo, il, soffocarsi fino a svenire, o la, sniffare preservativi fino a farli uscire dalla bocca.Con il Cheese Challenge siamo alle prese con un semplice scherzo che, il più delle volte, finisce con il bimbo che addenta la sottiletta. Il fenomeno social nasce da un utente che su twitter ha condiviso un video in cui si vedeva una persona lanciare una sottiletta sulla fronte di un bimbo. Il filmato è diventato virale superando otto milioni di visualizzazioni.. Alcuni parlano anche divedendo alcuni di loro piangere dopo esser colpiti dalla sottiletta.. Oltre ai piccoli infatti, tra le vittime dei Cheese Challenge sono finiti anche gli animali domestici.