Amazon Prime Day 2021 arriva il 21 e 22 giugno: due giorni di offerte incredibili

Prime Day, l’evento annuale di Amazon, si terrà il 21 e 22 giugno, dando il via all'estate con due giornate di offerte imperdibili e dei migliori risparmi che Prime possa offrire. Uno shopping straordinario attende i clienti Prime che potranno accedere ad oltre 2 milioni di offerte nelle diverse categorie, tra cui moda, casa, bellezza e tanto altro, insieme a numerosi vantaggi per godere di intrattenimento ed esclusive incredibili su Prime Video, Amazon Music e Prime Gaming e molto di più. Il Prime Day inizierà a mezzanotte (00:01) del 21 giugno e durerà fino al 22 giugno per i clienti Prime negli Stati Uniti, Regno Unito, Emirati Arabi Uniti, Turchia, Spagna, Singapore, Arabia Saudita, Portogallo, Paesi Bassi, Messico, Lussemburgo, Giappone, Italia, Germania, Francia, Cina, Brasile, Belgio, Austria, Australia. Cosa fare se ancora non si è ancora clienti Prime? Chiunque può iscriversi e iniziare un periodo di uso gratuito di 30 giorni per usufruire di sconti e offerte durante il Prime Day.

Arriva il Prime Day 2021, ecco tutte le offerte da non perdere

I clienti Prime durante il Prime Day potranno scegliere nuovamente fra oltre un milione di offerte di prodotti di piccole e medie imprese, inclusa una selezione di prodotti dalle 14.000 PMI che vendono su Amazon.it. Durante questo Prime Day, e per tutto il resto del 2021, Amazon investirà più di 100 milioni di dollari a livello globale per sostenere il successo delle piccole medie imprese che vendono su Amazon, implementando attività promozionali per incoraggiare i clienti ad acquistare i prodotti delle piccole e medie imprese che scelgono di vendere i propri prodotti su Amazon. Prime Day offre loro l'opportunità di mostrare i loro prodotti a milioni di clienti Prime in tutto il mondo alla ricerca di grandi offerte.

Anche quest’anno Alexa e i dispositivi Amazon saranno protagonisti del Prime Day, con imperdibili offerte e non solo. A partire da oggi infatti, i clienti potranno chiedere ad Alexa tutte le curiosità relative al Prime Day e impostare un reminder per il giorno dell’evento. Basterà chiedere “Alexa, quando sarà il Prime Day?” oppure “Alexa, quanto dura il Prime Day?”, per ricevere tutte le informazioni utili relative a date e orari. Inoltre, pronunciando al proprio dispositivo “Alexa, tienimi aggiornato sul Prime Day”, i clienti verranno automaticamente avvisati attraverso notifiche, dell’inizio ufficiale del Prime Day. Infine, il 21 e 22 giugno, pronunciando “Alexa, quali sono le mie offerte del Prime Day?”, i clienti potranno scoprire e approfittare delle offerte in corso.

Risparmia con Prime Day

48 ore per risparmiare durante il Prime Day: Il 21 e 22 giugno i clienti Prime avranno la possibilità, per due giorni, di fare i loro acquisti a prezzi imperdibili. Prime Day offrirà l’accesso esclusivo a offerte a tempo limitato, lanci di nuovi prodotti e intrattenimento per tutti i gusti, con l’obiettivo di far spendere meno e far sorridere molto di più.

Oltre 2 milioni di offerte a livello globale: Due giorni di offerte imperdibili per i clienti Prime dei paesi partecipanti che godranno di oltre 2 milioni di offerte di prodotti in tutto il mondo, inclusi i migliori articoli di moda, di bellezza e per la cura della casa, giocattoli, articoli sportivi, prodotti per gli animali domestici, elettronica, marchi e dispositivi Amazon.

Le offerte iniziano subito! A partire da oggi, i clienti Prime possono iniziare a fare acquisti in anticipo grazie alle tante offerte esclusive, tra cui:

Amazon Music: I clienti Prime che non hanno ancora provato Amazon Music Unlimited possono abbonarsi risparmiando grazie alla migliore offerta di sempre: quattro mesi di uso gratuito con accesso illimitato a oltre 70 milioni di brani senza pubblicità e centinaia di migliaia di podcast disponibili per tutti i clienti Amazon Music.

Audible: i clienti Prime hanno accesso ad un periodo di prova gratuita di Audible di 30 giorni e, confermando l’iscrizione, riceveranno un buono regalo Amazon.it del valore di 15€ da utilizzare su migliaia di prodotti e il 20% di sconto sull'abbonamento Audible per i primi 12 mesi. L'abbonamento include una selezione imbattibile di nuove uscite e best seller, oltre all'ascolto illimitato di migliaia di contenuti originali, audiolibri, podcast e altro ancora.

Amazon Fashion: i clienti possono acquistare dalla selezione di prodotti dai propri influencer preferiti, con uno sconto del 20% e visitare @amazonfashioneu su Instagram per scoprire le ultime offerte Prime Day dei loro marchi di moda preferiti.

Casa: Si può risparmiare il 10% o più sui mobili, tappeti selezionati, decorazioni per la casa e incluse stampe e decorazioni. Vantaggi esclusivi anche sugli interruttori Smart selezionati, articoli per cucina e bagno.

Utensili, accessori Automotive e giardinaggio: è possibile risparmiare il 20% su prodotti automotive e il 20% su tool come compressori e kit di riparazione degli pneumatici. Offerte anche su apparecchiature elettriche, kit di attrezzi e prodotti per la casa.

Libri: i clienti possono usufruire di offerte e sconti su Kindle eBook visitando il sito amazon.it/kindle-ebooks e selezionando ‘eBook Kindle in offerta’ per maggiori informazioni.

Kindle Unlimited: 3 mesi di uso gratuito di Kindle Unlimited. Approfitta dei vantaggi offerti da un accesso illimitato a oltre 1 milione di eBook su qualsiasi dispositivo. Solo per i clienti Prime idonei. Si applicano termini e condizioni.

Cucina: Tantissime offerte sui frullatori selezionati e altri piccoli elettrodomestici, il 10% di sconto su friggitrici ad aria selezionate.

Giocattoli: risparmiare è facile con le offerte sui giocattoli, giochi per l’apprendimento e tecnologici, set di costruzioni, giocattoli artistici e artigianali, gonfiabili e giochi da cavalcare.

Marchi Amazon: risparmi fino al 20% su una selezione di prodotti dei marchi di Amazon, inclusi elettronica, accessori per la casa, e prodotti per lo sport, di Amazon Basics, Umi Eono, prodotti d’arredo e mobili per ogni ambiente da Alkove, Rivet e Movian, prodotti per la salute e la cura della persona a marchio Solimo e gli snack Happy Belly.

Amazon Basics: risparmia fino al 20% sulle batterie Amazon Basics, fino al 20% sui prodotti per esterni Amazon Basics e fino al 15% sugli accessori selezionati da Amazon Basic.

Amazon Launchpad: fino al 50% di sconto su una selezione di prodotti dalle startup del momento presenti nella vetrina Amazon Launchpad

Tantissimi modi per supportare le piccole e medie imprese

Spendi 10€, ricevi 10€: a partire da lunedì 7 giugno fino a domenica 20 giugno, i clienti che spenderanno 10€ in prodotti e marchi di piccole e medie imprese su Amazon.it, inclusi gli articoli delle vetrine Amazon Made in Italy, Handmade e Launchpad, riceveranno un buono promozionale di 10€ da utilizzare durante il Prime Day. Questa promozione è interamente finanziata da Amazon per mettere in contatto PMI locali con i clienti.

Più piccole e medie imprese che mai: quest'anno, oltre 300.000 partner di vendita a livello globale saranno inclusi nella promozione "Spendi 10€, ricevi 10€" – più del doppio rispetto ai partner di vendita inclusi lo scorso anno – dando ai clienti l’opportunità di supportarle ancora di più le piccole e medie imprese attraverso i loro acquisti.

Una vetrina dedicata: per consentire ai clienti di supportare facilmente le PMI durante questo Prime Day, Amazon ha creato una vetrina dedicata ai loro prodotti su amazon.it/pmi. I clienti possono scegliere fra piccoli laboratori artigiani, aziende a guida femminile, a conduzione familiare e molte altre realtà tutte da scoprire.

Come fare shopping durante Prime Day

Visita il sito www.amazon.it/primeday e scopri le tante promozioni esclusive dedicate ai clienti Prime, attive su una vasta selezione dei migliori marchi. Ma le occasioni di risparmio non sono finite:

Amazon ricarica online: Ricarica 50€ e ricevi 6€ di buono sconto

Amazon Coupons: scopri tanti altri modi per risparmiare grazie ai coupon Amazon. Sconti su articoli di utilizzo quotidiano, elettronica, abbigliamento e tanto altro ancora. Basta selezionare il coupon, aggiungere il prodotto al carrello e lo sconto verrà applicato al momento del pagamento. È possibile scoprire tutti coupon più utilizzati su amazon.it/coupons

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Giugno 2021, 17:15

