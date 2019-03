Viaggiare gratis per un anno? «Basta cancellare le foto da Instagram». Il contest, ecco come fare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sogno di molti potrebbe essere realtà per qualcuno:, con una quantità illimitata di voli, e in cambio qualcosa di molto semplice, ovvero rinunciare a tutte le proprie foto di Instagram. Per qualcuno magari sarà un sacrificio enorme, per altri meno (d’altronde a chi importa di quel, o di queldel 2015?).Il contest, dal nome The All You Can Jet Pass, è stato lanciato dalla JetBlue Airwaysuna compagnia low cost statunitense: secondo quanto riporta Time, per avere 12 mesi di aereo gratis bisognerà svuotare il proprio account da tutte le foto e video caricate negli anni. Successivamente, l’utente dovrà poi inviare la sua candidatura sul sito della compagnia entro venerdì mattina, 8 marzo 2019, alle ore 9.Ultimo step, scegliere la foto di un luogo che si vorrebbe visitare, con il tag @jetblue e l’hashtag #allyoucanjetSweepstakes. I fortunati vincitori saranno però soltanto tre: tutti gli altri candidati, se non saranno selezionati, avranno una doppia delusione. Da un lato continueranno a pagarsi da soli i loro voli, dall’altra dovranno ricostruirsi da capo il proprio profilo Instagram. Ne sarà valsa la pena?