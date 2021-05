Instagramdown per diversi utenti, ecco cosa sta succedendo

Instagramdown questa mattina per alcuni utenti. Sono diverse le segnalazioni raccolte dal sito Downdetector, sebbene il problema interessi solo una parte di iscritti. Sotto l'hashtag #Instagramdown, sono finite le lamentele di persone provenienti anche da Paesi diversi. Eccoq quali sono i problemi riscontrati sulla piattaforma social. I malfunzionamenti riguardano il caricamento delle stories e la messaggistica.

Instagramdown

Instagram fa fatica ad accettare il caricamento di stories e post ed è complicato anche inviare messaggi vocali in Direct. Non mancano segnalazioni sul caricamento del feed. Il gruppo Facebook per il momento non è intervenuto sulla questione. I maggiori problemi riguardano l’accesso all’app, sia per quanto concerne la versione mobile che quella desktop, ovvero da pc.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Maggio 2021, 11:10

