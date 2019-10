Instagram down, nuovi problemi in serata: «Spiacenti, si è verificato un problema»

Instagram down: non funziona oggi, venerdì 4 ottobre 2019, l'app. E' successo ancora: in serata molti utenti su twitter hanno segnalato il malfunzionamente dell'app. Tanto che l'hashtag instagramdown è subito diventato di tendenza. Dopo i problemi di connessione di qualche giorno fa, anche questa sera l’app di fotografia per smartphone Android e iOS sta riscontrando errori che impediscono agli utenti di scorrere il feed, caricare nuovi contenuti e visualizzare le Storie.

#instagramdown, nuovi problemi in serata: «Spiacenti, si è verificato un problema» https://t.co/aIGP7id6HU — Leggo (@leggoit) October 4, 2019

Come riportato anche su Twitter tramite l’hashtag #InstagramDown il malfunzionamento del social network è stato notato da numerosi utenti in tutto il mondo. Anche la piattaforma online DownDetector riporta il down di oggi e anche accedendo tramite l’applicazione appare spesso l’errore che informa del crash: “Spiacenti. Si è verificato un problema. Riprova”. Molti utenti in cerca di notizie.

Venerdì 4 Ottobre 2019, 22:52

