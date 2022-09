Instagram down, l'app non funziona in diverse zone d'Italia: problemi nel pomeriggio di giovedì

Instagram down nel tardo pomeriggio in diverse zone d'Italia. L'app ha smesso di funzionare: impossibile caricare il proprio profilo. Il malfunzionamento è stato segnalato da centinaia di utenti su twitter: i problemi hanno riguardato anche altre zone d'Europa.

Instagram down in tutta Italia

Il social network della rete di Mark Zuckerberg non ha funzionato nel pomeriggio: migliaia le segnalazioni in tutta Italia. Gli utenti - riversativisi in massa su altri social come Twitter - spiegano che l'app va in crash, «si chiude da sola», ogni volta che si tenta di aprirla. Consultando il sito specializzato DownDetector, è possibile notare come le segnalazioni siano localizzate un po' ovunque in Italia.

User reports indicate Instagram is having problems since 12:44 PM EDT. https://t.co/lXKoHvl1HO RT if you're also having problems #Instagramdown — Downdetector (@downdetector) September 22, 2022

INSTAGRAM DOWN: COSA SUCCEDE ALL'APP

Sembra che Instagram abbia avuto nuovamente delle difficoltà a giudicare dal crescente numero di segnalazioni che il sito Downdetector. La problematica ha colpito a macchia d'olio più zone in Italia, diversi utenti hanno lamentato problemi di aggiornamento del feed in ambito mobile e desktop. In altri casi l'applicazione si chiudeva da sola o in freeze, ma il motivo reale non è noto al momento e l'azienda non si è pronunciata.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Settembre 2022, 20:26

