Pesce gioca online con la Nintendo Switch e spende i soldi del suo proprietario: «Costretto a bloccare la carta di credito»

Lo youtuber giapponese Mutekimaru è stato costretto a bloccare la sua carta di credito, dopo che uno dei suoi pesci l'ha rivelata erroneamente agli utenti che lo stavano seguendo in diretta. Come è potuto succedere? Colpa di un esperimento messo in atto dallo streamer stesso, che ha provato ad "addestrare" i suoi pesci, affinché potessero completare alcuni capitoli del gioco "Pokémon Violetto", in diretta streaming.

Cosa è successo

È una delle tante trovate degli youtuber, che guadagnano grazie al numero di utenti connessi alle loro dirette. Qualcosa in questo caso è andata storto. Tanto che, oltre a mostrare la carta di credito in diretta, i pesci hanno erroneamente speso dei soldi a Mutekimaru, cliccando sui tasti sbagliati. Il cortocircuito, risalente allo scorso 17 gennaio, si è creato per arresto inaspettato del gioco.

I pesci, che hanno continuato a nuotare ignari, si sono spostati nel menù della console e hanno eseguito l’accesso al Nintendo eShop. Dopo aver sfogliato qualche gioco dal catalogo, gli animaletti sono riusciti ad accedere al portafoglio e aggiungere 500 Yen (3,62 Euro) al conto del padrone; é proprio in questo momento che a migliaia di spettatori in tempo reale sono stati mostrati i dati della carta di credito.

Come funziona il Fish Play Pokémon

Prima del 17 gennaio, giorno dell'incidente della carta di credito, i pesci dello youtuber erano riusciti a giocare ai "Pokémon" per oltre 20mila ore, riuscendo a completare più livelli. Il tuo grazie all'idea di Mutekimaru, che ha utilizzato una webcam puntata sulla vasca e un software di motion-tracking per monitorare i movimenti. In rete ci sono diversi video che mostrano il funzionamento sorprendente dell'idea dello youtuber giapponese. Geniale, nonostante quel piccolo incidente di percorso.

