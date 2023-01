Ryanair, allarme bomba in volo: evacuati i passeggeri e aereo scortato dai caccia

Allarme bomba su un volo Ryanair atterrato domenica pomeriggio all'aeroporto Eleftherios Venizelos di Atene. Il boeing 737 della compagnia irlandese è partito dalla Polonia ed è arrivato in Grecia alle 17.40 locali (16.40 italiane). Evacuati i 184 passeggeri a bordo. L'aereo è stato scortato da due caccia F-16 dell'aeronautica militare greca, come da protocollo in casi simili.

Paura a bordo

L'aereo è stato fatto atterrare in un'aerea speciale dell'aeroporto e isolato da un’unità degli artificieri della polizia. Al setaccio sia l'aeromobile, che i bagagli dei 184 passeggeri e dei 6 membri dell'equipaggio. Al lavoro, oltre alla polizia e i vigili del fuoco, uomini del dipartimento di sicurezza statale e la squadra antiterrorismo. Due caccia greci si sono alzati in volo e hanno intercettato l'aereo di linea mentre entrava nello spazio aereo greco sopra la Macedonia del Nord, per scortarlo fino all'atterraggio. In precedenza l'aereo era stato scortato a vista dai jet dell'aeronautica militare ungherese. L'origine dell'allarme bomba non è stata ancora specificata.

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Gennaio 2023, 20:11

