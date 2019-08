Ninja, il gamer lascia Twitch ma è pronto a fare causa: «Il mio canale usato per pubblicizzare i porno»

Federico Fashion Style, Rolex rubato a Milano: «Accerchiato da due marocchini». Polemica su Instagram, e cancella il post

Lunedì 12 Agosto 2019, 10:35

Una battaglia legale preannunciata, ben più dura di quelle a cui è abituato con. Il popolare gamer, uno dei più seguiti al mondo, ha da poco lasciato, la piattaforma di live-streaming di proprietà di Amazon, per approdare col suo canale su, la piattaforma di Microsoft. Dopo la chiusura del canale su, però, il ragazzo ha avuto una bruttissima sorpresa e per questo motivo è pronto a fare causa all'azienda: ecco cosa è successo.Subito dopo il passaggio dia Mixer,aveva momentaneamente chiuso il canale del gamer, lasciando però lo spazio riservato alla promozione di altri canali. Su Twitch la maggior parte dei contenuti sono video in live-streaming pubblicati da videogiocatori, molto seguiti dai giovanissimi. Fino a poche ore fa, se si provava a raggiungere il canale di, al secolo Tyler Blevins, suera possibile vedere i suggerimenti di altri canali. Fin qui nulla di strano, anche se ovviamente il gamer aveva un po' storto il naso, ricevendo anche l'appoggio di altri 'colleghi'.Come se non bastasse, però, le brutte sorprese non finiscono qui: se, finora, è stata la piattaforma preferita dai gamer di tutto il mondo, questo non vuol dire che i contenuti siano monotematici. A far infuriare, infatti, è stato il contenuto del primo canale pubblicizzato proprio sotto il suo profilo: un. Un vero e proprio scandalo, se si considera che gli utenti disono giovani e giovanissimi, nella stragrande maggioranza dei casi minorenni.Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e il gamer, in un video pubblicato per i suoi follower, non ci sta: «Non è giusto ciò che sta accadendo. Ho sempre rispettato i termini di servizio, non ho mai violato le regole di, ci ho messo otto lunghi anni per costruirmi una reputazione e ora la piattaforma sfrutta il mio canale per pubblicizzarne altri? Senza contare che alcuni contenuti non c'entrano nulla con quello che ho sempre trasmesso». Dopo lo sfogo, Ninja ha ricevuto la solidarietà di altri gamer, ma può consolarsi: che decida di fare causa a Twitch o meno, il passaggio a Mixer potrebbe fruttargli fino a 50 milioni di dollari.