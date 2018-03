Youtube mette al bando i blogger delle armi, loro sbarcano su Facebook e... Pornhub

Pornhub, tutti pazzi per Fortnite: "Boom di ricerche nell'ultima settimana"​

Il dibattito sullelascia le istituzioni statunitensi e arriva a coinvolgere i social. Dopo le recenti stragi nelle scuole degli Stati Uniti, e anche a causa di un vero e proprio scandalo,ha infatti deciso di bandire i canali di molti blogger appassionati di armi. La loro risposta? Dopo un'iniziale delusione, hanno deciso di continuare la loro attività sue, addirittura, suLa nuova policy di Youtube ha bandito ogni tipo di video in cui vengono mostrate le potenzialità delle armi da fuoco e le istruzioni per modificarle e potenziarle. Tutto è nato da unoemerso a causa di una svista dell'algoritmo della piattaforma di caricamento video, che ha permesso di inserire, tra i video adatti ai bambini, anche le istruzioni per. Per questo motivo Youtube ha deciso di eliminare drasticamente il problema, arrivando a bandire video e canali che parlano di armi.La reazione dei blogger, che sono molto seguiti non solo negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo, è stata di disperazione e rabbia. Ad ogni modo, i siti specializzati, come InRange Tv e Forgotten Weapons, hanno deciso di 'trasferirsi' su altri social, come Facebook, ma hanno deciso di iniziare a caricare i loro video anche su, uno dei portali di film hard più famosi al mondo. «Cerchiamo solo un posto sicuro per i nostri contenuti e per i nostri utenti», hanno spiegato Karl Kasarda e Ian McCollum di InRange Tv.