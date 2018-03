Pornhub, tutti pazzi per Fortnite: "Boom di ricerche nell'ultima settimana"

Pornhub, Overwatch il più cercato dai gamer tra le parodie hard: battuti anche Pokemon e Tomb Raider​

e intrattenimento per adulti: un connubio che sembra funzionare sempre di più. Tra i video hard, infatti, non mancano le parodie ispirate ai videogame più popolari in tutto il mondo e le ricerche susembrano confermarlo. Nell'ultima settimana, come confermano i dati insight del popolare sito, a spopolare tra le ricerche degli utenti è uno dei videogame più in voga negli ultimi tempi:Non è chiaro cosa cerchino gli utenti su Pornhub: dovremmo chiederlo a finlandesi, francesi e irlandesi, dove è concentrata la maggior parte delle ricerche su Fortnite. L'Italia, al momento, non rientra tra i primi 25 paesi per numero di ricerche. Fortnite è un videogame basato sul formato della battaglia per la sopravvivenza che è riuscito ad appassionare diversi vip noti in tutto il mondo, come il rapperLe ricerche su Pornhub di contenuti ispirati al mondo dei videogiochi è un fenomeno decisamente radicato. La scorsa settimana il sito aveva pubblicato gli insights riguardanti il tema: a sorpresa, Overwatch aveva superato sia Tomb Raider, sia i Pokemon.