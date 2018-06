Lip Sync, in arrivo su Facebook la nuova funzione che tutti gli utenti stavano aspettando

Instagram, parte la sfida a Facebook e Youtube: i video dureranno fino a un'ora

Gestite una pagina su Facebook? Dalla Corte Ue ci sono brutte notizie per voi

Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Video pubblicati sucon une poi rimossi per aver violato i diritti d'autore? Da un prossimo futuro, non più. Gli sviluppatori del social network fondato da Mark Zuckerberg, infatti, sarebbero pronti a lanciare una nuova funzione, quella del, dopo aver stretto importanti accordi con tre 'major' discografiche di livello mondiale.A metà tra, la nuova funzione consentirà agli utenti di effettuare i propri 'lip sync', anche in diretta, facendo finta di cantare brani molto popolari di oggi e del passato. Lo strumento sincronizzerà il movimento delle labbra con il testo delle singole canzoni, disponibili in un ricco catalogo dopo la pacificazione tra Facebook e le etichette discografiche. A rivelare la notizia è il portale specializzato TechCrunch Il 'lip sync' è un fenomeno molto in voga soprattutto tra gli adolescenti, ed è chiaro l'intento, da parte di Facebook, di fidelizzare gli utenti più giovani. Anche per questo, è probabile che la nuova funzione, in arrivo nelle prossime settimane, potrà essere utilizzata anche per creare delle storie.