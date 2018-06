Gestite una pagina su Facebook? Dalla Corte Ue ci sono brutte notizie per voi

Facebook condivide dati con i grandi produttori di smartphone come Apple, Samsung e Microsoft​

Gli amministratori delle pagine, infatti, possono ottenere dati statistici sui visitatori raccolti grazie a cookies associati agli utenti che consentono il monitoraggio del loro collegamento alla pagina. Tramite lo strumento "Facebook Insights" messo a disposizione degli amministratori delle fanpage dal social, questi raccolgono i dati sui loro visitatori con cookies attivi per due anni e salvati da Facebook su computer, tablet o smartphone.

A ogni utente viene infatti associato un codice unico, e all'accesso alla fanpage questo consente di raccogliere ed elaborare i dati su comportamenti e preferenze legate al profilo Facebook. Agli utenti, però, non viene chiesto il loro consenso per la raccolta di questi dati.



Il caso è relativo alla tedesca Wirtschaftsakademie, che offre servizi di formazione attraverso la sua fanpage su Facebook. L'autorità di vigilanza regionale per la protezione dei dati personali del Land dello Schleswig-Holstein aveva chiesto, già nel novembre 2011, di disattivare la pagina in quanto né la Wirtschaftsakademie né Facebook avevano informato i visitatori della fanpage che Facebook raccoglieva, mediante cookie, informazioni personali per poi elaborarle. La società tedesca aveva presentato ricorso contro la decisione scaricando la responsabilità interamente su Facebook.

Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dura lex, sed lex. Se siete gestori di una qualsiasi, ciò che è stato disposto da unadella Corte Ue potrebbe non essere una notizia piacevole: da oggi, infatti, sarete costretti a condividere con il social network ogniche mettono 'Mi piace' o seguono la vostra pagina.