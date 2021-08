Apple, in arrivo la nuova funzione che avvisa i genitori se ci sono immagini hard nei cellulari dei figli

Apple entro la fine dell'anno lancerà nuovi strumenti che avviseranno i genitori se il il figlio invia o riceve foto sessualmente esplicite tramite l'app Messaggi. La funzione fa parte di una manciata di nuove tecnologie che Apple sta introducendo per limitare la diffusione di materiale pedopornografico attraverso le piattaforme e i servizi Apple. Non solo, tramite l'intervento umano si potrà anche avvisare le forze dell'ordine.

La notizia è stata riportata dal Financial Times e arriva da due ricercatori sulla sicurezza informatica che hanno partecipato a una riunione online tra Apple e alcuni accademici statunitensi. Apple ha dettagliato un sistema chiamato “neuralMatch”. Ma questo nuovo tipo di controllo è stato pubblicato ufficialmente anche in una pagina del sito di Apple.

Apple si riferisce nel testo a CSAM, che sta per “Child Sexual Abuse Material” e quindi in massima parte al materiale pedopornografico e contenuti che ritraggono attività sessualmente esplicite che coinvolgono bambini.

La società sta per introdurre nuove funzioni nei suoi sistemi operativi sviluppate con esperti sulla sicurezza dei minori. Le aree interessate del sistema operativo saranno l’app iMessage, una nuova crittografia per limitare la diffusione del materiale pedopornografico online e per aiutare i genitori nella tutela dei propri figli.

