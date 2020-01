Nadal eliminato agli Australian Open: Thiem lo batte in 4 set (4h14') e vola in semifinale

Prossimo avversario di Thiem, numero 5 Atp, sarà il tedesco Alexander Zverev, numero 7 del ranking mondiale. Il tedesco ha battuto ieri in rimonta, in 4 set, lo svizzero Stan Wawrinka con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-4, 6-2. Per il tedesco è la prima volta in una semifinale di uno Slam.

Mercoledì 29 Gennaio 2020, 14:02

