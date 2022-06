Londra, Berrettini gentiluomo: l'omaggio in diretta che ha emozionato la telecronista

«Voglio congratularmi per la tua carriera e augurarti buona fortuna per il resto della tua bella vita». Matteo Berrettini ha appena vinto il Queen's Club Championships e queste sono le parole rivolte, in diretta televisiva, a Sue Barker.

Quest'ultima, 66 anni ex tennista e telecronista sportiva della Bbc, è visibilmente emozionata: «Che caro ragazzo». L'azzurro, dopo la vittoria sull'erba nel prestigioso torneo britannico, ha voluto omaggiare così l'inviata della Bbc a poche settimane dal ritiro sul piccolo schermo: «So che questo sarà il tuo ultimo Queen e l'ultima volta da inviata a Wimbledon. Voglio congratularmi per la tua carriera e augurarti buona fortuna. E congratulazioni!». Le immagini, riprese dalla principale tv britannica, sono state condivise sui social. Una pioggia di commenti positivi per Berrettini che sta sempre più diventando un simbolo dell'Italia sportiva nel mondo.

"I'm welling up!"



Nobody, not even Sue Barker, is immune to Matteo Berrettini's charm. 😍



A lovely moment at the conclusion of the Queen's final. #BBCTennis pic.twitter.com/X2O7FzbMtd — BBC Sport (@BBCSport) June 19, 2022

