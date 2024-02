Sinner, oggi la semifinale a Rotterdam contro Griekspoor: se vince sarà il nuovo 3 del mondo. Orario e dove vederla

di Redazione web

Ancora un passo, poi raggiungerà un altro record. Jannik Sinner torna in campo a Rotterdam oggi per la semifinale del torneo. Contro di lui il beniamino di casa Tallon Griekspoor, già battuto più volte in passato. In caso di vittoria, sarà il nuovo numero 3 della classifica mondiale Atp, superando Daniil Medvedev. Mai nessun italiano si è spinto così avanti nell'era Open. Adriano Panatta era arrivato al massimo al numero 4.

Sinner-Griekspoor, orario del match e dove vederla

Il match tra Sinner e Griekspoor è previsto per le 19.30 (potrebbe cominciare più tardi a seconda di come si svolgerà il programma giornaliero) e sarà trasmesso su Sky Sport.

Sinner duro: «Sto facendo fatica»

Nei quarti di finale Sinner ha battuto il canadese Raonic, che si è ritirato per infortunio dopo aver per 7-6 il primo set.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Febbraio 2024, 09:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA