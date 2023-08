Sinner-De Minaur 6-4, Jannik vince il primo set con il terzo break

Jannik Sinner conquista la semifinale del Masters 1000 di Toronto contro lo statunitense Tommy Paul per 6-4 e va in finale. Oggi dovrà vedersela con Alex De Minaur, australiano n.18 al mondo, che ha battuto 6-1 6-3 lo spagnolo Alejandro Davidovich (n.37). Lo statunitense aveva eliminato a sorpresa in semifinale Carlos Alcaraz, numero 1 al mondo e favorito per il titolo, mentre Jannik Sinner aveva battuto Gael Monfils battendolo 6-4 4-6 6-3. Se Sinner dovesse conquistare il titolo in Canada, si troverebbe allo stesso best ranking di Matteo Berrettini al numero 6 del mondo.«Spero di fare una grande finale, la pressione mi piace», dice l'altoadesino.

Sinner in finale all'Atp di Toronto: l'azzurro batte Paul in due set e ora punta al best ranking di Berrettini

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Agosto 2023, 23:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA