E' Rafa Nadal il primo finalista del Roland Garros. Lo spagnolo ha infatti battuto in tre set Roger Federer col punteggio di 6-3 6-4 6-2 in un match disturbato dal vento. Nadal in finale sfiderà il vincente dell'altra semifinale tra Djokovic e Thiem. Venerdì 7 Giugno 2019, 15:36

