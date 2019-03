Roger Federer sempre più nella leggenda. Il fuoriclasse di Basilea batte 6-1 6-4 il campione uscente John Isner e vince per la quarta volta in carriera il Masters 1000 di Miami. Una finale senza storia, indirizzata anche dai problemi fisici del gigante americano che non è mai riuscito a essere efficace nei propri turni di servizio ed è stato anche pesantemente limitato negli spostamenti. Per Federer si tratta del trionfo numero 101 in carriera Ultimo aggiornamento: 20:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA