Coco Gauff rimprovera il papà durante il torneo di Auckland: «Non dire parolacce»

Giovedì 9 Gennaio 2020

ha ripreso suo padre dopo laLa tennista 15enne ha perso al secondo turno con Laura Siegemund. Mentre disputava il match ha chiesto consigli a suo padre, e allenatore, che ha risposto: «L'unica cosa che hai fatto ... non hai dato punti gratuiti sul suo maledetto servizio».A quel punto Coco ha ripreso il padre, dicendole di non dire parolacce, come riporta l'Independent, il padre l'ha guardata stupito, non credendo che la parola detta fosse poi così grave. I due si sono scambiati una serie di battute a riguardo, in cui lei con il sorriso sulle labbra rimprovereva il papà che invece cercava di farle capire che non aveva detto nulla di grave.Il giocoso scherzo, tuttavia, non è riuscito a salvare Gauff, che è stata incoerente nel primo set ha perso. Gauff ha detto ai giornalisti che sentiva di avere ancora molto da imparare giocando ai massimi livelli.