Atp Montecarlo, i risultati di oggi: Alcaraz si ritira per infortunio, Berrettini eliminato da Kecmanovic in 2 set occhi puntati in questa giornata sul numero uno al mondo Novak Djokovic





Il tennis torna a Montecarlo, il Masters 1000 già alla terza giornata riserva tante sorpese: dal forfait di Alcaraz a causa di un problema al braccio destro alla sconfitta di Berrettini contro Kecmanovic in due set. Jannik Sinner (campione uscente a Miami) è pronto a rifarsi dopo la sconfitta in doppio con Lorenzo Sonego. Ecco tutti i risultati della terza giornata del Masters 1000. I risultati Roberto Bautista Agut (Spa) - Facundo Diaz Acosta (Arg) : 6-2; 6-4 Alex De Minaur (Aus) - Stan Wawrinka (Svi): 6-3; 6-0 Sebastian Korda (Usa) - Alejandro Davidovich Fokina (Spa): 6-1; 6-2 Zhizhen Zhang (Cin) - Marcos Giron (Usa): 6-4; 3-6; 6-3 Miomir Kecmanovic (Srb) - Matteo Berrettini (Ita): 6-3; 6-1 Hubert Hurkacz (Pol) - Jack Draper (Grb): 6-4; 3-6; 7-6 Novak Djokovic (Srb) - Roman Safiullin (Rus): 6-1; 6-2 Nicolas Jarry (Chi) - Tomas Martin Etcheverry (Arg): 4-6; 5-7

IN AGGIORNAMENTO



Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Aprile 2024, 18:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA