Olimpiadi Tokyo 2020, Softball: domani l'esordio dell'Italia contro i favoritissimi Stati Uniti

Saranno le Azzurre del softball le prime atlete dell'Italia a debuttare a Tokyo 2020. Le fresche campionesse d’Europa, allenate da Federico Pizzolini, scenderanno in campo oggi alle 5 italiane (diretta Rai 2) contro gli Stati Uniti. Le Azzurre, nel girone unico, oltre all’esordio con le avversarie “stelle e strisce”, se la vedranno con Australia, Canada, Giappone e Messico.



Le prime 2 in classifica, poi, si contenderanno la medaglia d’oro nella finalissima in programma martedì prossimo allo Yokoama Baseball Stadium di Tokyo. Terza e quarta, invece, giocheranno per il bronzo. «Puntiamo al podio – spiega Andrea Marcon, presidente della federazione – e desideriamo dedicarlo a Enrico Obletter (l’ex CT dell’Italia scomparso a febbraio per Covid, ndr)».



Una battuta, infine, sulla situazione logistica in Giappone durante la Pandemia: «Il trattamento da parte dei nipponici – conclude il numero 1 federale – finora è stato stratosferico: vediamo grande entusiasmo e ci hanno messo a disposizione strutture fantastiche».

