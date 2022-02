Olimpiadi Pechino 2022: il programma e gli italiani in gara venerdì 11 febbraio

Settima giornata di gare a Pechino 2022 e italiani ancora a caccia di medaglie. A partire dal Curling, con la squadra maschile che, dopo il ko all'esordio con la Gran Bretagna, cerca il riscatto contro la Svezia. Alle 4 sarà la volta del SuperG donne. Senza Sofia Goggia, le chance di medaglia sono tutte affidate a Federica Brignone, in testa alla classifica di specialità in Coppa del Mondo. Occhio però anche a Marta Bassino, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia. Per il pattinaggio di velocità, Davide Ghiotto cerca il podio nei 10.000 metri, mentre nello short track, nei 1.000 metri, nuova chance per Arianna Fontana.

IL PROGRAMMA

Ore 2:05 – CURLING maschile round robin (sessione 3): Svezia-ITALIA



Ore 2:30 – SKELETON femminile (heat 1): VALENTINA MARGAGLIO



Ore 4:00 – SCI ALPINO femminile Super-G: FEDERICA BRIGNONE, MARTA BASSINO, ELENA CURTONI, FRANCESCA MARSAGLIA



Ore 4:00 – SKELETON femminile (heat 2): VALENTINA MARGAGLIO



Ore 8:00 – SCI DI FONDO maschile 15km: FRANCESCO DE FABIANI, MAICOL RASTELLI, GIANDOMENICO SALVADORI, PAOLO VENTURA



Ore 9:00 – PATTINAGGIO DI VELOCITA’ maschile 1000 metri (FINALE): DAVIDE GHIOTTO, MICHELE MALFATTI



Ore 10:00 – BIATHLON femminile sprint 7.5km: SAMUELA COMOLA, FEDERICA SANFILIPPO, LISA VITTOZZI, DOROTHEA WIERER



Ore 12:00 – SALTO CON GLI SCI maschile LH individuale (qualificazioni): GIOVANNI BRESADOLA

Ore 12:00 – SHORT TRACK femminile 1000 metri (quarti di finale): ARIANNA FONTANA

Ore 12:18 – SHORT TRACK maschile 500 metri (batterie): ANDREA CASSINELLI, PIETRO SIGHEL

Ore 12:55 – SHORT TRACK femminile 1000 metri (semifinali): EVENTUALE ARIANNA FONTANA

Ore 13:04 – SHORT TRACK maschile staffetta 5000 metri (semifinali): ITALIA



Ore 13:20 – SKELETON maschile (heat 3): AMEDEO BAGNIS, MATTIA GASPARI



Ore 13:43 – SHORT TRACK femminile 1000 metri (FINALE): EVENTUALE ARIANNA FONTANA

Ore 14:55 – SKELETON maschile (HEAT 4): AMEDEO BAGNIS, MATTIA GASPARI

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Febbraio 2022, 17:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA