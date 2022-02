Olimpiadi Pechino 2022: il programma e gli italiani in gara sabato 12 febbraio

Ottava giornata di gare alle Olimpiadi di Pechino 2022. Ben sei i titoli in palio sabato 12 febbraio, a partire dallo snowboardcross misto a squadre, che vedrà scendere sulla neve Michela Moioli, in cerca di riscatto, e Omar Visintin, fresco di medaglia nel cross country. Occhio anche alla staffetta femminile di fondo (4x5km) in cerca di una sorpresa. Italia che cerca gloria anche nel pattinaggio di velocità e nella 10 km sprint maschile di biathlon, mentre nello skeleton femminile Valentina Margaglio cerca una rimonta quasi impossibile.

IL PROGRAMMA

Ore 3:00 – SNOWBOARD cross mixed team (quarti di finale): ITALIA con CATERINA CARPANO, MICHELA MOIOLI, LORENZO SOMMARIVA, OMAR VISINTIN



Ore 3:30 – SNOWBOARD cross mixed team (semifinali): EVENTUALE ITALIA con CATERINA CARPANO, MICHELA MOIOLI, LORENZO SOMMARIVA, OMAR VISINTIN

Ore 3:50 – SNOWBOARD cross mixed team (FINALI): EVENTUALE ITALIA con CATERINA CARPANO, MICHELA MOIOLI, LORENZO SOMMARIVA, OMAR VISINTIN

Ore 7:05 – CURLING maschile round robin (sessione 5): ITALIA-Cina

Ore 8:30 – SCI DI FONDO femminile staffetta 4X5km: ITALIA con ANNA COMARELLA, MARTINA DI CENTA, CATERINA GANZ, LUCIA SCARDONI

Ore 9:53 – PATTINAGGIO DI VELOCITA’ maschile 500 metri (FINALE): DAVID BOSA, JEFFREY ROSANELLI



Ore 10:00 – BIATHLON maschile 10km sprint: THOMAS BORMOLINI, TOMMASO GIACOMEL, LUKAS HOFER, DOMINIK WINDISCH



Ore 12:00 – SALTO CON GLI SCI maschile LH individuale (primo turno): GIOVANNI BRESADOLA



Ore 12:00 – PATTINAGGIO SUL GHIACCIO Rhytm Dance: CHARLENE GUIGNARD-MARCO FABBRI



Ore 13:00 – SALTO CON GLI SCI maschile LH individuale (FINALE): EVENTUALE GIOVANNI BRESADOLA



Ore 13:20 – SKELETON femminile (heat 3): VALENTINA MARGAGLIO



Ore 14:55 – SKELETON femminile (HEAT 4): VALENTINA MARGAGLIO

