Il giornalsita inglese del Times mette in dubbio la vittoria di Jacobs: «Atletica piena di doping, lui non si sa». La risposta dei giornalisti italiani è fantastica

Le vittorie italiane scatenano le polemiche. Su Marcell Jacobs, medaglia d'oro nei 100 metri a Tokyo 2020, la stampa anglosassone avanza dubbi e sospetti legati al doping. Dopo la droga all'Eurovision con le accuse a Damiano dei Maneskin di aver sniffato cocaina e gli attacchi degli inglesi alla nazionale di calcio a Euro 2020, ecco che arriva una nuova polemica che infuoca gli animi su Twitter. E il tutto parte proprio da un giornalista inglese

A neanche 24 ore di distanza dall'epica vittoria di Marcell Jacobs, gli inglesi e gli americani analizzano il suo percorso sollevando sospetti. Il tempo impiegato dal campione per battere i suoi avversari, il nuovo record europeo di 9,80 secondi, ha fatto storcere il naso a Matt Lawton, giornalista inglese del Times. Che adombra accuse, senza lo straccio di una prova.

The new Olympic 100m champion, Marcell Jacobs, broke 10 seconds for the first time in May. Came here and ran 9.84 in the semi and 9.80 to win. Ah well.

