Jacobs, chi è il padre del campione olimpico: «Assente per molti anni, ora parlo con lui grazie a Google»

La storia di Marcell Jacobs, medaglia d'oro nei 100 metri a Tokyo 2020, ha fatto il giro del web. L'atleta è cresciuto senza un padre e ha riallacciato i rapporti con lui soltanto da qualche anno. Figlio di un'italiana e di un veterano di guerra statunitense, Marcell è nato a El Paso in Texas e si è trasferito in Lombardia quando era piccolissimo. Lamont Jacobs, ex militare americano del Texas, è il padre dell'uomo più veloce del mondo, ma sul suo profilo Facebook non c'è nessun accenno alla vittoria del figlio Marcell.

Marcell Jacobs, chi è il padre

«Marcell è nato quando io avevo 18 anni e il papà 20, ci siamo dovuti trasferire in America, poi il padre è stato mandato in Corea quando Marcell aveva un anno, gli ho dovuto fare da padre e madre, ha avuto anche problemi fisici da piccolo», ha raccontato la mamma Viviana. Jacobs è cresciuto a Desenzano del Garda e riconosce l'Italia come il suo Paese: «A 18 mesi ero in Italia, i miei figli sono nati qui, mi sento italiano in ogni cellula del mio corpo, tanto che con l’inglese sono in difficoltà!».

La medaglia d'oro olimpica porta il nome del padre (Lamont), ma preferisce farsi chiamare Marcell o Marcello. Parlando del passato con il genitore Jacobs ha raccontato: «Non avevamo niente da dirci». C'è voluto molto tempo e la psicoterapia per affrontare i problemi irrisolti con il genitore. «Non è ancora tutto risolto - confessa l'atleta - però almeno adesso ci parliamo: il traduttore di Google mi dà una mano con l’inglese…».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Agosto 2021, 10:12

