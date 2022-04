MotoGP Portogallo, le pagelle: Quartararo illuminato, Bastianini incavolato. Miller disastroso

A Portimao, quinta gara del Mondiale MotoGP, vittoria del GP del Portogallo per Fabio Quartararo, che ottiene il primo successo in stagione. Sul podio Johann Zarco e Aleix Espargaro. Sesto Marc Marquez, Pecco Bagnaia invece in ottava posizione dopo una bella rimonta dal fondo. Caduto invece nelle prime fasi Enea Bastianini.

QUARTARARO - voto 9: ha fatto un'altra gara con una Yamaha che si è ritrovata sul circuito amico. Superato in un sol boccone Mir, se n'è andato in solitaria, lasciando agli altri le briciole. E si è preso una bella rivincita. Verrebbe da dire "per fortuna che la M1 non va..." ILLUMINATO

ZARCO - voto 7: dopo la pole, ha affrontato una prima parte difficile dove ha perso diverse posizioni per poi chiudere comunque in seconda posizione. Il francese si rende protagonista di un'altra gara di sostanza. CONSISTENTE

A.ESPARGARO - voto 7: si prospettava un weekend delicato per l'Aprilia, ma alla fine lo spagnolo, come sempre, ci ha messo una pezza con una gara senza troppi strappi ma molto consistente e che, grazie allo scontro Miller-Mir, gli ha regalato un podio insperato. E poi su una pista dove lo scorso anno ha faticato davvero tanto. Segno che la moto italiana sta crescendo davvero. RINFRANCATO

MIR - voto 6.5: per un weekend è sembrato quello che nel 2020 si è portato a casa il Mondiale. La Suzuki è ancora un pelino dietro alla Ducati, ma sta tornando lì davanti. Occhio che se continua così, può tornare in corsa per il titolo. SFORTUNATO

BAGNAIA - voto 6.5: dopo il volo in qualifica e la gran botta rimediata, la gara del pilota Ducati è stata durissima. Rimontare dalle retrovie era già difficile in condizioni normali, figurarsi con i dolori alla spalla. Ottima ottava posizion ma è un peccato però perché il ritmo era quello dei migliori. Non riesce a vivere un GP tranquillo. ACCIACCATO

MARQUEZ - voto 5: aveva fatto molto bene sul bagnato e in condizioni costretto a lottare dietro cono il fratello Alex. Lui sicuramente puntava a qualcosa di più. BLOCCATO

BASTIANINI - voto 4: la botta rimediata sabato un pò lo ha condizionato in gara ma non troppo. Lottava per i primi dieci posto, poi la scivolata che lo ha tolto fuori dai giochi e anche dalla testa del Mondiale. Non ci voleva proprio. INCAVOLATO

MILLER - voto 4: per il momento è lui quello che riesce a guidare meglio la GP22 del team ufficiale. Gli manca in gara sempre qualcosa per fare la differenza. Stavolta poi ha esagerato e ha steso se stesso e Mir. E se già prima i vertici Ducati non ci sentivano sul lato rinnovo, adesso saranno ancora più incavolati. DISASTROSO

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Aprile 2022, 16:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA