Marco Conidi: «Questa Vittoria a San Siro è per te Martina, ragazza giallorossa che ci hai lasciato troppo presto»

di Marco Conidi

Spiegarlo non è facile( dedicata a Martina).

Scrivo d'amore perché poi non so spiegarlo.

Scrivo canzoni perché a parlare normalmente non mi riesce a far capire bene cosa siano tutte quelle emozioni che condiscono la vita di un uomo.

Alcuni dicono che è solo calcio.

Altri che sono solo miliardari in mutande che corrono dietro a un pallone.

Niente di più lontano dalla verità' per me.

In quel prato verde.

In quelle maglie giallo ocra e rosso pompeiano.

Ci sono spesso le uniche nostre occasioni di riscatto.

A volte gli unici momenti di non solitudine in un mondo che ci lascia sempre più soli e abbandonati.

A volte in un urlo c'è tutta la liberazione di cui abbiamo bisogno e che spesso la sorte avversa ci nega.

Ieri sono andato a salutare Martina e ad inaugurare un Roma Club intitolato a lei così prematuramente scomparsa.

Ho abbracciato Luana e a Stefano che mi volevano con loro perché Martina cantava sempre la mia canzone.



Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Ottobre 2022, 22:55

