Juve, ottava meraviglia di fila: se non avessimo buttato punti, parleremmo di un'altra stagione

di Francesco Oppini

Una serata emozionante, difficile e una vittoria nel segno del nostro immenso Gianluca: ciao Capitano, sempre e per sempre con noi! La Juventus agguanta un’altra vittoria che grazie alla frenata del Milan significa secondo posto a parimerito con i rossoneri in classifica, a sette lunghezze dalla capolista Napoli e con lo scontro diretto in vista proprio nella prossima giornata.

Il Milan si ferma, pazzesca rimonta della Roma nel finale: 2-2

Nella serata più difficile dal punto di vista emozionale, dove la “gente della Juventus” e non solo si stringe a cerchio allo stadio, da casa e non solo per commemorare chi purtroppo ci ha appena prematuramente lasciati, la “vecchia signora” porta a casa l’ottava meraviglia consecutiva mantenendo tra l’altro la porta imbattuta per l’ottava partita consecutiva. Una Juventus lontanissima da quella squadra ad alti e bassi (più bassi che alti) criticata e mai capita per il primo anno e mezzo dal ritorno bis di Mister Allegri oramai 18 mesi fa, ma che adesso è decisamente un’altra cosa, non bella e spettacolare ma sicuramente tremendamente solida, cinica e spietata.

La domanda ora sorge spontanea: se non avessimo buttato via tutti quei mesi in Italia prima e in Europa poi ora staremmo parlando di un’altra stagione? Probabile, dato però che questo discorso può valere anche per altri e visto che il nostro motto è sempre e comunque “fino alla fine”, a questo punto è il caso di tornare ad urlarlo più forte che mai. Se Napoli, Milan e Inter possono giocarsi lo scudetto, adesso, purtroppo per chi juventino non è, bisognerà di nuovo fare i conti con la squadra bianconera e la storia spesso e volentieri ha insegnato qualcosa, anzi molto, soprattutto per noi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Gennaio 2023, 13:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA