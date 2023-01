Gianluca Vialli, a Che tempo che fa la raccolta di interviste rilasciate a Fabio Fazio

di Redazione web

Domenica 8 gennaio 2023 alle ore 20.35 su Rai3 va in onda lo speciale a Che Tempo Che Fa in memoria di Gianluca Vialli, con alcuni passaggi delle interviste al grande campione scomparso rilasciate a Fabio Fazio nel corso del programma.

Vialli, i funerali a Londra in forma privata. Le ultime volontà di Luca ai suoi cari: ​«Sia una cerimonia allegra»

Gianluca Vialli, l'emozionante dedica del Palocco Calcio: «Questa vittoria è per te»

Vialli, Mancini e la morte del "gemello": «Perdo un fratello, ho sperato in un miracolo»

Il ricordo di Gianluca Vialli

La morte di Gianluca Vialli ha scosso il mondo del calcio italiano e non solo. Per questo motivo, Fabio Fazio ha raccolto le interviste rilasciate dall'allenatore nel corso degli anni in uno speciale commemorativo, per poterlo salutare insieme un'ultima volta.

L'ex centravanti di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea si è spento a Londra all'età di 58 anni, dopo che le sue condizioni di salute erano improvvisamente peggiorate a causa del tumore al pancreas. L'ex calciatore è scomparso dopo cinque anni di cure contro il male, lasciando un vuoto nel mondo del calcio e dello sport: se n'è andato in riservatezza, come aveva vissuto per larga parte della sua vita.

La famiglia, con la moglie Cathryn White Cooper dalla quale ha avuto le due figlie Olivia e Sofia, ha diramato un comunicato in cui si fa sapere che i funerali saranno in forma privata. «Ringraziamo i tanti che l'hanno sostenuto negli anni con il loro affetto. Il suo ricordo e il suo esempio vivranno per sempre nei nostri cuori», hanno scritto in una nota i parenti.

#poliziotto salva un bimbo di due anni che stava soffocando. La premier Meloni lo elogia: «Un #eroe» https://t.co/yXmu00bg7h — Leggo (@leggoit) January 8, 2023

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Gennaio 2023, 13:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA