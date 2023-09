La Juventus naufraga a Sassuolo, Oppini: «Può succedere id perdere, ma non così»

di Francesco Oppini

Se oggi dovevamo avere una risposta sulla crescita della Juventus, l’abbiamo avuta, peccato che sia arrivata una risposta in negativo, e che negativo. Alla quinta giornata di campionato, dopo un buon avvio di stagione, la vecchia signora naufraga al completo (escluso solo Chiesa) sul campo di Reggio Emilia contro un Sassuolo meritevole ma sicuramente arginabile, anche perché può succedere di perdere, ma non così, non in questo modo, non con questo atteggiamento.

Francesco Oppini su Sassuolo-Juventus

Mister Allegri a fine partita parla di problemi di testa, mentalità e approccio sbagliato, ma a questo punto mi domando perché a questa dichiarazione in sala stampa nessuno degli addetti ai lavori gli abbia fatto notare che tutto quello di cui stava parlando lui è soprattutto compito, merito o colpa proprio sua.

