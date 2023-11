Francesco Oppini: «Juventus arcigna e compatta, ma guai a farsi prendere dall'euforia»

di Francesco Oppini

La Juventus vince anche contro il Cagliari e in attesa della partita casalinga dell’Inter domani contro il Frosinone, vola in testa alla classifica, stacca il Milan di sei punti e si appresta ad affrontare l’ennesima sosta per le nazionali con una posizione di assoluto rilievo e attenzione, alla ripresa ci sarà proprio Juventus Inter! Due reti dei centrali difensivi bianconeri Bremer e Rugani decidono la sfida e solo nei 10 minuti finali il Cagliari con l’ottimo Dossena accorcia le distanze facendo crollare il muro di imbattibilità difensiva dopo più di 600 minuti.

Quadrati, ordinati, arcigni e compatti, questi sono gli aggettivi con i quali possiamo definire oggi la squadra di Mister Max, e ricordo che qualche settimana fa dopo la sonora e pesante sconfitta contro il Sassuolo eravamo già tutti pronti a recitare il “de profundis”.

