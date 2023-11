Juventus-Cagliari 2-1, le pagelle: Bremer imperiale, Rugani infinito. Cambiaso spento

di Fabrizio Ponciroli

La sfida Juventus-Cagliari si conclude con la vittoria dei bianconeri per 2-1.

LE PAGELLE DELLA JUVENTUS

SZCZESNY 6

Dopo 615 minuti la sua imbattibilità si arresta per colpa di Dossena. Un gol su cui non ha colpe. Per il resto, Dossena rischia di fargli male una seconda volta ma la palla finisce sul pale. Graziato.

GATTI 6,5

Un paio di chiusure di grande qualità. Gioca con grande determinazione. Dà il suo contributo anche in fase offensiva. Concentrato.

BREMER 7

Difensivamente è solidissimo. Impreziosisce la sua prova con un gol imperiale di testa, il suo primo stagionale. Punto di riferimento.

RUGANI 6,5

Si sta rivelando una risorsa preziosa per Allegri. Altra prestazione importante. L'esperienza lo aiuta a fare sempre la scelta giusta. E arriva pure il gol.

CAMBIASO 5,5

Qualche buona sgroppata. Mette tanti cross ma senza la dovuta precisione. Deve migliorare soprattutto nelle conclusioni. Nel finale va in affanno (43' st Nicolussi Caviglia sv).

MCKENNIE 6

La sua fisicità in mezzo al campo si fa sentire. Rincorre tutti. Quando ha la palla tra i piedi, a volte, non è precisissimo.

LOCATELLI 6

Condizionato da un problema fisico dovuto ad uno scontro di gioco, non riesce ad esprimere la sua solita energia.

MIRETTI 6,5

Molto volenteroso. Ha un paio di occasioni per tentare la conclusione a rete ma perde l'attimo. Molto abile nella rifinitura (21' st Iling Jr 6: porta freschezza in mezzo al campo).

KOSTIC 6,5

Dai suoi piedi arriva la palla che permette a Bremer di sbloccare la partita. Non smette mai di correre sulla sua fascia di competenza.

KEAN 6

Grande dinamismo, tanta voglia ma anche qualche imprecisione di troppo, soprattutto quando potrebbe far male a Scuffet. Poco fortunato (21' st Vlahovic 6: qualche spunto, poco altro).

CHIESA 6

Nel primo tempo non riesce ad incidere sulla partita. Nella ripresa è decisamente più pericoloso. Va vicino, più volte, al gol (36' st Milik sv).

ALLEGRI 6,5

Un'altra preziosa vittoria. I difensori sono affidabili e fanno pure gol. Prestazione molto solida a livello mentale, soprattutto dopo il gol subito.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Novembre 2023, 19:55

