Lecce-Milan 2-2, le pagelle: Reijnders sublime, Theo bene a metà. Incubo Musah, Chukwueze non incide

Il Milan spreca il doppio vantaggio e non va oltre il pari a Lecce: è crisi nera in campionato per i rossoneri di Stefano Pioli, due punti nelle ultime quattro giornate. Dopo i gol di Giroud e Reijnders nel primo tempo, nella ripresa i salentini rimontano con Sansone e Banda nel giro di 4 minuti, e trovano addirittura il gol del 3-2 nel finale con Piccoli, annullato dal VAR per fallo su Thiaw. Un'altra giornata da dimenticare per il Milan che inseguiva la capolista Inter: i nerazzurri, impegnati in casa col Frosinone, possono ora allungare a +8 sui rivali.

LECCE-MILAN, LE PAGELLE

MAIGNAN 5,5 Super parata su Banda nel primo tempo, non può molto sui primi due gol, ma l'indecisione su Piccoli, che tira da 30 metri all'angolino, è fatale: a salvarlo ci pensa il VAR.

CALABRIA 6 In lieve affanno su Banda dopo la super-gara contro Mbappè, esce all'intervallo per un problema fisico (46' Musah 4,5: schierato da terzino ha sulla coscienza il gol del 2-2).

THIAW 6 Contiene bene Krstovic, non può nulla sui due gol del Lecce. Il VAR vede un pestone su di lui e annulla la beffa finale.

TOMORI 5,5 Prova a essere ovunque, va a picco nella ripresa come tutti i compagni

THEO HERNANDEZ 6,5 Assist e Giroud e diverse sgroppate, è il migliore nel primo tempo: nella ripresa sembra impotente, ma la colpa non è solo sua

POBEGA 5,5 Poca qualità e neanche tanta quantità, schierato a sorpresa non fa molto per dare ragione al suo allenatore (71' Florenzi 4,5 Entra per far tornare Musah a centrocampo ma viene asfaltato da Sansone)

KRUNIC 5 Dal suo rientro dall'infortunio è a dir poco improponibile, ma è sempre titolare: nell'unica partita in cui è rimasto in panchina (col Psg) il Milan ha vinto.

REIJNDERS 7 Sublime nel primo tempo, fa un gran gol e colpisce un palo. Ci prova anche nella ripresa ma è meno fortunato

CHUKWUEZE 5 Mai messo in condizione di incidere, va a sbattere sugli avversari e non trova mai la giocata decisiva. Da rivedere (79' Jovic sv)

GIROUD 6,5 Ancora a segno dopo il gol al Psg, nel finale si infuria con Abisso e viene espulso: Pioli lo schiera sempre incurante della sua età, ma al rientro dalla sosta potrà finalmente riposare

LEAO sv Fuori per infortunio, l'ennesimo, dopo 8 minuti (10' Okafor 6: qualche sprazzo promettente e nulla più)

PIOLI 4 Nel giorno dell'ennesima emergenza infortuni (Leao, Calabria, più Loftus Cheek di nuovo ai box dopo il super match col Psg), replica i disastri di Napoli: in doppio vantaggio, si fa recuperare e quasi la perde nel finale. Musah in campo da terzino destro è ai limiti dell'inspiegabile, così come la fragilità mentale di una squadra che appena 4 giorni fa dominava Mbappè e soci. E la vetta si allontana sempre di più

