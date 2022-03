Francesco Oppini: «La Juve, mai come ora, si riscopre “Innamorata di Morata”»

Quante cose sono cambiate da quel lontano novembre in cui la sconfitta in casa con l’Atalanta sembrava mettere la parola fine ad ogni sogno di rimonta per un posto nell’Europa che conta davvero. Allegri ad oggi non ha solamente risorpassato la squadra di Gasperini ma ha addirittura fatto meglio di chiunque altro in tutta la Serie A.

La vittoria di Marassi restituisce una Juventus in crescita e un Morata in grande spolvero, più sereno, più cattivo sotto porta, più libero di spaziare, in poche parole più conscio di quello che il ragazzone spagnolo può e deve ancora dare alla causa juventina, magari anche in vista di un poco sperato riscatto fino a qualche tempo fa.

Il bello, infatti, è che tutto questo accade proprio poche ore prima dell’attesissima e comunque complicata partita dì Champions contro il Villareal, quasi come per ricordare che Alvaro altro non è che il figliol prodigo d’Europa e nello specifico di Madrid prima e Berlino poi, anche se solo per qualche minuto. Insomma, mai come ora in questa stagione, la vecchia signora si riscopre “Innamorata di Morata”.

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Marzo 2022, 17:43