Pupo: «Che Fiorentina, da ieri la Juventus sta meno... antipatica»

Amici appassionati di calcio, memorizzate bene ciò che avete visto ieri sera al Franchi di Firenze perché credo che non accadrà mai più. Alla fine della partita vinta due a zero dalla Fiorentina, sembrava di essere nell’ epilogo di una fiaba in cui vissero tutti felici e contenti. Meglio così. Da ieri sera non esisterà più un caso Vlahovic e nemmeno quelli riferiti a Chiesa e Bernardeschi.

Non dico che l’atavica rivalità fra la Viola e i Gobbi sia improvvisamente svanita, ma di certo, l’atteggiamento “benevolo” che i bianconeri hanno dimostrato di avere in campo, ce li renderà da ieri sera un po’ meno antipatici. Che sia l’inizio di una soluzione diplomatica del “conflitto”. Chissà, mai dire mai. Di questi tempi, certi segnali non sono da ignorare.

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Maggio 2022, 16:42

