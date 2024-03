Sainz, chi è la fidanzata Rebecca Donaldson (ex flirt di DiCaprio): la modella esulta sotto al podio di Melbourne

di Redazione Web

Sainz trionfa a Melbourne e riporta la Ferrari in vetta in un Gran Premio di Formula 1 dopo il successo di Singapore dello scorso anno. Ad applaudire il pilota spagnolo, oltre a papà Carlos Sr, c'era la fidanzata Rebecca Donaldson, sempre al suo fianco e soprattutto in questo momento delicato della carriera del pilota. Ma chi è la giovane che ha rubato il cuore dello spagnolo?

Chi è Rebecca Donaldson

Rebecca Donaldson ha 28 anni, è scozzese, ed è una modella e un'imprenditrice. La fidanzata di Sainz ha un'azienda di abbigliamento sportivo, la Muse Actiwear.

Quando si sono messi insieme

La relazione tra Carlos Sainz e Rebecca è diventata ufficiale lo scorso anno. La modella ha cominciato a farsi vedere nel paddock della Formula 1 insieme al pilota, che aveva da poco rotto con la fidanzata storica, la giornalista spagnola Isabel Hernaez.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Marzo 2024, 08:17

