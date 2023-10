F1 Qatar, le pagelle: Verstappen computer, Russell rabbioso. Leclerc frustrato, Sainz sfigato

di Daniele Petroselli

Va al solito Max Verstappen il GP del Qatar di F1. Il tre volte campione del mondo ha chiuso davanti alle due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Ai piedi del podio George Russell e Charles Leclerc. Fuori al primo giro Lewis Hamilton, non partito Carlos Sainz Jr.

VERSTAPPEN - voto 10: domina sempre, non molla nulla. Ma soprattutto fa tutto con una facilità disarmante. Ok che ha una Red Bull, però Perez va come se guidasse una 2CV. E' davvero impressionante. Alla fine l'azzardo della gomma media per fare anche il giro più veloce, da cannibale qual è, rischiando anche con le McLaren. Così ridimensiona davvero tutti i rivali. COMPUTER

PIASTRI - voto 9: dopo il trionfo nella sprint, ottimo anche la domenica dove tiene testa con grande carattere all'altro astro nascente che è suo compagno di box Norris. Siamo di fronte a un nuovo talento, e c'è la certificazione nel weekend del trionfo di Verstappen. Segno del destino? CAMPIONCINO

RUSSELL - voto 8: si tocca al via con Hamilton, dal fondo del gruppo si rende protagonista di un recupero clamoroso, fatto di sorpassi decisi, segno che voleva davvero fare qualcosa di importante. Arriva ai piedi del podio ma merita gli elogi di tutti. RABBIOSO

LECLERC - voto 6: quinta posizione ma a una vita dai diretti rivali in questo momento. Questa SF-23 è davvero dottor Jekyll & Mister Hyde, cambia tutto da un gp all'altro. Lui fa il possibile, ma quanto è dura non poter fare di più. FRUSTRATO

ALONSO - voto 5: si ritrova subito nelle posizioni che contano, poi però incappa in almeno due errori evitabili che ne compromettono la corsa. Una gara non da Fernando. PASTICCIONE

HAMILTON - voto 4: non finisce il primo giro da quel GP di Barcellona del 2016, quando arrivò a contatto con Rosberg, suo compagno di box, che poi andò a vincere il Mondiale. Stavolta si ripete e sempre col suo "vicino". La storia si ripete. DEJA VU

SAINZ - voto 4: non è colpa sua diciamolo subito, ma non partire proprio è un disastro per una Ferrari che, almeno a parole, vuole puntare al titolo di vicecampione del mondo tra i Costruttori. Dopo il relax a Roma per la Ryder Cup, lo spagnolo sperava di riprendere di slancio. E invece... SFIGATO

PEREZ - voto 4: ha la stessa Red Bull di Max ma sembra avere tra le mani un paracarro. Sembra entrato in un loop negativo il messicano, che nel weekend del trionfo Mondiale del compagno va di nuovo nel pallone. Partenza dietro e anche penalità. E finisce a una vita dalla testa. UMILIATO

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Ottobre 2023, 21:19

