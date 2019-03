Circus in lutto, è morto Charlie Whiting: storico direttore di gara

Non comincia certo nel migliore dei modi il mondiale 2019 di Formula Uno. Il Circus, pronto al via in Australia, è stato sconvolto nella notte italiana dalla notizia della morte di Charlie Whiting, lo storico direttore di corsa. Britannico, funzionario di F1 di lunga data, Whiting – 66 anni - è deceduto a Melbourne per embolia polmonare proprio a tre giorni dal GP di Melbourne.



Il presidente della Federazione internazionale dell'automobile (Fia), Jean Todt, ha detto di essere rimasto scioccato dalla notizia, definendo Whiting «un grande direttore di gara, una figura centrale e inimitabile della Formula Uno che ha incarnato l'etica e lo spirito di questo fantastico sport». Whiting iniziò la sua carriera in F1 nel 1977 lavorando nel team Hesketh. Entrò a far parte della Fia nel 1988 e divenne direttore di corsa nel 1997.